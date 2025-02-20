До конца суток тепло вернется в дома одесситов, - мэр

До конца суток тепло вернется в дома одесситов. На ключевые котельные Киевского района уже подано напряжение, специалисты восстанавливают давление и температуру в системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Как и обещали, на две ключевые котельные Киевского района, которые обеспечивают теплом около 200 тысяч одесситов, уже подано напряжение. Специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" восстанавливают давление и температуру в системе, и до конца суток тепло вернется в дома горожан", - подчеркнул мэр.
Он отметил, что теплоноситель уже есть в школах и детских садах, поэтому дети смогут вернуться к учебе.
"Сразу после атаки, менее чем за час, мы развернули оперативный штаб. Благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС, энергетиков ДТЭК, коммунальных служб и городских структур удалось быстро ликвидировать последствия, обеспечить людей пунктами обогрева и восстановить энергоснабжение котельных", - пояснил Труханов.
Напомним, что в ночь на 19 февраля российские дроны массированно атаковали Одессу и район. Оккупанты ударили по энергообъекту, в результате чего тысячи людей остались без света.
Также была повреждена гражданская инфраструктура, в частности, детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и автомобили.
В результате атаки пострадали четыре человека, среди них ребенок.
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