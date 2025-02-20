До конца суток тепло вернется в дома одесситов, - мэр

"Как и обещали, на две ключевые котельные Киевского района, которые обеспечивают теплом около 200 тысяч одесситов, уже подано напряжение. Специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" восстанавливают давление и температуру в системе, и до конца суток тепло вернется в дома горожан", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что теплоноситель уже есть в школах и детских садах, поэтому дети смогут вернуться к учебе.

"Сразу после атаки, менее чем за час, мы развернули оперативный штаб. Благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС, энергетиков ДТЭК, коммунальных служб и городских структур удалось быстро ликвидировать последствия, обеспечить людей пунктами обогрева и восстановить энергоснабжение котельных", - пояснил Труханов.