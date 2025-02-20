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До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів, - мер

Одеса, Четвер 20 лютого 2025 18:05
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До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів, - мер Фото: Одеса відновить опалення для містян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів. На ключові котельні Київського району вже подано напругу, фахівці відновлюють тиск та температуру в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.

"Як і обіцяли, на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, вже подано напругу. Фахівці КП "Теплопостачання міста Одеси" відновлюють тиск і температуру в системі, і до кінця доби тепло повернеться в оселі містян", - наголосив мер.

Він зауважив, що теплоносій уже є в школах та дитячих садках, тож діти зможуть повернутися до навчання.

"Одразу після атаки, менш ніж за годину, ми розгорнули оперативний штаб. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС, енергетиків ДТЕК, комунальних служб та міських структур вдалося швидко ліквідувати наслідки, забезпечити людей пунктами обігріву та відновити енергопостачання котелень", - пояснив Труханов.

Удар по Одесі

Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого російські дрони масовано атакували Одесу та район. Окупанти вдарили по енергооб'єкту, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла.

Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них дитина.

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