До кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

За його словами, у більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди.

Віцепрем'єр зазначив що це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю.