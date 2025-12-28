До конца суток отопление появится во всех домах Киева

До конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"Продолжается ликвидация последствий обстрела Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.
По его словам, в большинстве домов Киева и области отопление уже вернули. В части домов его еще восстанавливают - работы будут продолжаться в течение дня, а до конца суток система заработает везде.
Вице-премьер отметил, что это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений. Централизованное водоснабжение восстановлено полностью.
Напомним, ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Киев и Киевская область.
Как сообщили в Министерстве энергетики, под обстрелы попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.
В результате атаки существенные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.
Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".