До конца суток отопление появится во всех домах Киева

Фото: до конца суток отопление появится во всех домах Киева (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

До конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Продолжается ликвидация последствий обстрела Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.

По его словам, в большинстве домов Киева и области отопление уже вернули. В части домов его еще восстанавливают - работы будут продолжаться в течение дня, а до конца суток система заработает везде.

Вице-премьер отметил, что это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений. Централизованное водоснабжение восстановлено полностью.

 

Обстрел Киева

Напомним, ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Киев и Киевская область.

Как сообщили в Министерстве энергетики, под обстрелы попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

В результате атаки существенные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

