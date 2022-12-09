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До кінця доби і в суботу Київ накриє туман

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 23:06
До кінця доби і в суботу Київ накриє туман Фото: туман накриє Київ у суботу (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

До кінця доби і в суботу, 10 грудня, у Києві утримується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За повідомленням Укргідрометцентру, на який посилається КМДА, можлива видимість 200-500 м.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких правил безпеки:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Пішоходів закликаємо бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби", - наголошено у повідомленні КМДА.

Сьогодні, 9 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у Києві вдень погіршилася якість повітря. Високі показники забруднення відзначаються на правому березі столиці.

Раніше ми писали, що Київ накрило смогом.

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