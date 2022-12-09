До кінця доби і в суботу Київ накриє туман

До кінця доби і в суботу, 10 грудня, у Києві утримується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За повідомленням Укргідрометцентру, на який посилається КМДА, можлива видимість 200-500 м. Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких правил безпеки: знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі. "Пішоходів закликаємо бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби", - наголошено у повідомленні КМДА.