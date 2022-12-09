До кінця доби і в суботу Київ накриє туман
До кінця доби і в суботу, 10 грудня, у Києві утримується туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За повідомленням Укргідрометцентру, на який посилається КМДА, можлива видимість 200-500 м.
Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких правил безпеки:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
"Пішоходів закликаємо бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби", - наголошено у повідомленні КМДА.
Сьогодні, 9 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у Києві вдень погіршилася якість повітря. Високі показники забруднення відзначаються на правому березі столиці.
Раніше ми писали, що Київ накрило смогом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.