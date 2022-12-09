ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

К концу суток и в субботу Киев накроет туманом

Новина українською →
Киев, Пятница 09 декабря 2022 23:06
К концу суток и в субботу Киев накроет туманом Фото: туман накроет Киев в субботу (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

До конца суток и в субботу, 10 декабря, Киев накроет туманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По сообщению Укргидрометцентра, на который ссылается КГГА, возможна видимость 200-500 м.

Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане соблюдать следующие правила безопасности:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Пешеходов призываем быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечается в сообщении КГГА.

Сегодня, 9 декабря, РБК-Украина сообщало, что в Киеве днем ухудшилось качество воздуха. Высокие характеристики загрязнения отмечаются на правом берегу столицы.

Раньше мы писали, что Киев накрыло смогом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители