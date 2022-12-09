К концу суток и в субботу Киев накроет туманом
До конца суток и в субботу, 10 декабря, Киев накроет туманом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По сообщению Укргидрометцентра, на который ссылается КГГА, возможна видимость 200-500 м.
Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане соблюдать следующие правила безопасности:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
"Пешеходов призываем быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечается в сообщении КГГА.
Сегодня, 9 декабря, РБК-Украина сообщало, что в Киеве днем ухудшилось качество воздуха. Высокие характеристики загрязнения отмечаются на правом берегу столицы.
Раньше мы писали, что Киев накрыло смогом.
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