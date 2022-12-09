К концу суток и в субботу Киев накроет туманом

До конца суток и в субботу, 10 декабря, Киев накроет туманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По сообщению Укргидрометцентра, на который ссылается КГГА, возможна видимость 200-500 м. Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане соблюдать следующие правила безопасности: снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге. "Пешеходов призываем быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечается в сообщении КГГА.