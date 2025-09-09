ua en ru
Кінцеві ціни на електроенергію для бізнесу в Україні залишаються нижчими за європейські, - аналітик

Вівторок 09 вересня 2025 17:21
Кінцеві ціни на електроенергію для бізнесу в Україні залишаються нижчими за європейські, - аналітик Фото: Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні нижчі, ніж в Європі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Кінцеві рахунки за світло для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з європейськими, навіть попри зміну граничних цін (прайс-кепів) на ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

Як пояснила експертка, кінцева ціна електроенергії для бізнесу складається не лише з закупівельної ціни суто електроенергії як товару. Туди ще входять тарифи на передачу, на розподіл електроенергії, податки та збори.

"Якщо ми будемо рахувати по Україні і по європейським країнам, то, в принципі, наша ціна залишається конкурентною. У нас не такий високий рівень тарифів на розподіл та передачу, і також у нас невисокі податки на електроенергію", - каже Дар'я Орлова.

За її словами, навіть у промислових країнах ЄС вартість електроенергії для бізнесу є суттєво вищою, ніж в Україні.

"Наприклад, в тій же Німеччині, де дуже багато промисловості, і навіть в Польщі ціни для кінцевих споживачів будуть значно дорожчі", - зазначила Орлова.

Вона підкреслила, що динаміка цін демонструє: український ринок світла для бізнесу дешевший за європейський навіть у пікові години.

"Якщо ми говоримо саме про електроенергію для бізнесу, то ціни значно вищі і в Німеччині, можуть бути вищими в Італії, часто вони вищі в Польщі. Навіть у наших країн-сусідів - в Румунії, в Угорщині, в Словаччині - також на деякі години доби, на години вечірнього піку, ціни вищі, ніж в Україні", - додала експертка.

Окремо Орлова відзначила, що побутові споживачі також мають відносно низьку вартість електроенергії.

"А якщо ми, наприклад, говоримо про тарифи для населення, то в Україні - це один із найнижчих тарифів для населення в Європі", - нагадала вона.

Нагадаємо, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зміна прайс-кепів зробила імпорт вигіднішим, що й дозволило пройти серпень без масштабних відключень.

