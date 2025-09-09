ua en ru
Конечные цены на электроэнергию для бизнеса в Украине остаются ниже европейских, - аналитик

Вторник 09 сентября 2025 17:21
UA EN RU
Конечные цены на электроэнергию для бизнеса в Украине остаются ниже европейских, - аналитик Фото: Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине ниже, чем в Европе (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Конечные счета за свет для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы с европейскими, даже несмотря на изменение предельных цен (прайс-кепов) на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

Как пояснила эксперт, конечная цена электроэнергии для бизнеса состоит не только из закупочной цены чисто электроэнергии как товара. Туда еще входят тарифы на передачу, распределение электроэнергии, налоги и сборы.

"Если мы будем считать по Украине и по европейским странам, то, в принципе, наша цена остается конкурентной. У нас не столь высок уровень тарифов на распределение и передачу, и также у нас невысокие налоги на электроэнергию", - говорит Дарья Орлова.

По ее словам, даже в промышленных странах ЕС стоимость электроэнергии для бизнеса существенно выше, чем в Украине.

"Например, в той же Германии, где очень много промышленности и даже в Польше цены для конечных потребителей будут значительно дороже", - отметила Орлова.

Она подчеркнула, что динамика цен демонстрирует: украинский рынок света для бизнеса дешевле европейского даже в пиковые часы.

"Если мы говорим именно об электроэнергии для бизнеса, то цены значительно выше и в Германии, могут быть выше в Италии, часто они выше в Польше. Даже у наших стран-соседей - в Румынии, в Венгрии, в Словакии - также на некоторые часы суток, на часы вечернего пика, цены выше, чем в Украине", - добавила эксперт.

Отдельно Орлова отметила, что бытовые потребители также имеют относительно низкую стоимость электроэнергии.

"А если мы, например, говорим о тарифах для населения, то в Украине - это один из самых низких тарифов для населения в Европе", - напомнила она.

Напомним, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, смена прайс-кепов сделала импорт более выгодным, что и позволило пройти август без масштабных отключений.

