ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кінцева ціна на електроенергію для українського бізнесу в серпні була на рівні ЄС

Вівторок 02 вересня 2025 18:30
UA EN RU
Кінцева ціна на електроенергію для українського бізнесу в серпні була на рівні ЄС Фото: ціна на електроенергію в Україні для бізнесу - на рівні ЄС (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Заяви про завищені ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є перебільшеними та часто побудовані на маніпуляціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Як зазначив Омельченко, після підвищення НКРЕКП граничної ціни на електроенергію місяць тому у ЗМІ розгорнулася потужна кампанія, що ось ціни піднімуться до небес й багато промислових підприємств зупиняться, оскільки втратять конкурентоспроможність.

"Водночас, чомусь такі експерти забули згадати, що зміна граничної ціни була вимушеною для покриття дефіциту у пікові години за рахунок імпорту", - підкреслив він.

За словами експерта, вже з минулого тижня середня ціна на Ринку на добу наперед (РДН) знизилася на 10%, і ця тенденція триває.

"Тоді була придумана нова страшилка - ціни на РДН в Україні у серпні цього року були найвищими у Європі. Натомість якось випадково "забули" сказати, що ціна РДН, то є лише одна із складових кінцевих цін, а більшість контрактів у ЄС на е/е є довгостроковими на відміну від нашого ринку де існує домінування РДН, що є серйозною проблемою державного регулювання, але точно не генерації", - зауважив Омельченко.

Він навів дані, що дозволяють оцінити об’єктивну картину. З початку 2025 року середньомісячна ціна РДН в Україні коливалася у межах 92-135 євро за МВт-год, що ставило країну від 1-го до 18-го місця в європейському рейтингу залежно від місяця.

При цьому кінцева ціна для промислових споживачів 1-го класу напруги у серпні становила 161 євро за МВт-год - тобто перебувала в середині європейського рейтингу.

Експерт наголосив, що при формуванні кінцевих рахунків слід враховувати не лише біржові котирування, а й премії чи знижки продавця, тарифи на передачу та розподіл, постачання й ПДВ.

Він також нагадав, що в Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках, тоді як у більшості країн ЄС діють довгострокові контракти.

"У разі запровадження європейського підходу - кінцева ціна для споживача могла б бути на 10-20% нижчою порівняно з поточним підходом, заснованим на спотових котируваннях", - підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, українські тарифи часто неправильно порівнюють з ЄС.

Кінцеві тарифи на електроенергію в Європі включають оплату транспортування, розподілу та спеціальні податки, що і робить їх фактично вищими за українські.

Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також зауважив, що ціни для бізнесу в Україні не перевищують європейські, а часто навіть нижчі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Ціни
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці