Конечная цена на электроэнергию для украинского бизнеса в августе была на уровне ЕС

Вторник 02 сентября 2025 18:30
UA EN RU
Конечная цена на электроэнергию для украинского бизнеса в августе была на уровне ЕС Фото: цена на электроэнергию в Украине для бизнеса - на уровне ЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Заявления о завышенных ценах на электроэнергию для бизнеса в Украине преувеличены и часто построены на манипуляциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Как отметил Омельченко, после повышения НКРЭКУ предельной цены на электроэнергию месяц назад в СМИ развернулась мощная кампания, что цены поднимутся до небес и многие промышленные предприятия остановятся, поскольку потеряют конкурентоспособность.

"В то же время почему-то такие эксперты забыли вспомнить, что изменение предельной цены было вынужденным для покрытия дефицита в пиковые часы за счет импорта", - подчеркнул он.

По словам эксперта, уже с прошлой недели средняя цена на рынке в сутки вперед (РСН) снизилась на 10%, и эта тенденция продолжается.

"Тогда была придумана новая страшилка - цены на РСН в Украине в августе этого года были самыми высокими в Европе. Зато как-то случайно "забыли" сказать, что цена РСН, это только одна из составляющих конечных цен, а большинство контрактов в ЕС на э/э являются долгосрочными в отличие от нашего рынка, где существует доминирование РСН, что является серьезной проблемой государственного регулирования, но точно не генерации", - отметил Омельченко.

Он привел данные, позволяющие оценить объективную картину. С начала 2025 года среднемесячная цена РСН в Украине колебалась в пределах 92-135 евро за МВт-ч, что ставило страну от 1-го до 18-го места в европейском рейтинге в зависимости от месяца.

При этом конечная цена для промышленных потребителей 1-го класса напряжения в августе составляла 161 евро за МВт-ч - то есть находилась в середине европейского рейтинга.

Эксперт подчеркнул, что при формировании конечных счетов следует учитывать не только биржевые котировки, но и премии или скидки продавца, тарифы на передачу и распределение, поставки и НДС.

Он также напомнил, что в Украине ценообразование в значительной степени базируется на спотовых рынках, в то время как в большинстве стран ЕС действуют долгосрочные контракты.

"В случае внедрения европейского подхода - конечная цена для потребителя могла бы быть на 10-20% ниже по сравнению с текущим подходом, основанным на спотовых котировках", - подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинские тарифы часто неправильно сравнивают с ЕС.

Конечные тарифы на электроэнергию в Европе включают оплату транспортировки, распределения и специальные налоги, что и делает их фактически выше украинских.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также отметил, что цены для бизнеса в Украине не превышают европейские, а часто даже ниже.

Электроэнергия Цены
