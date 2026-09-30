На кіностудії Довженка пояснили причину пожежі та показали наслідки

На території кіностудії імені Олександра Довженка у Києві сталося задимлення в одному з невиробничих приміщень. Інцидент обійшовся без постраждалих та матеріальних збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення кіностудії імені Олександра Довженка у Facebook.
За інформацією установи, задимлення виникло на тлі складної енергетичної ситуації в столиці.
Причиною стали вимушені відключення електроенергії та перепади напруги, спричинені ворожими атаками на інфраструктуру.
У результаті події ніхто не постраждав, а майно кіностудії залишилося неушкодженим.
Підрозділи ДСНС та фахівці ДТЕК оперативно прибули на місце та допомогли швидкій ліквідації наслідків інциденту.
Нагадаємо, в середу, 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа.
Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ. Через ворожі обстріли у Києві та трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.
Крім того, під час нічного удару балістикою та дронами у Києві спалахнули пожежі у чотирьох районах. Внаслідок атаки загинули дві жінки.