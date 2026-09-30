На кіностудії Довженка пояснили причину пожежі та показали наслідки

Нагадаємо, в середу, 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ. Через ворожі обстріли у Києві та трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Крім того, під час нічного удару балістикою та дронами у Києві спалахнули пожежі у чотирьох районах. Внаслідок атаки загинули дві жінки.