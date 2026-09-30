На киностудии Довженко объяснили причину пожара и показали последствия

Напомним, в среду, 30 сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии имени Александра Довженко вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ. Из - за вражеских обстрелов в Киеве и трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Кроме того, во время ночного удара баллистикой и дронами в Киеве вспыхнули пожары в четырех районах. В результате атаки погибли две женщины.