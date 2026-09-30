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На кіностудії Довженка пояснили причину пожежі та показали наслідки

21:50 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
На кіностудії Довженка пояснили причину пожежі та показали наслідки Ілюстративне фото: кіностудія Довженка повідомила про задимлення в одному з приміщень (Колаж РБК-Україна)
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На території кіностудії імені Олександра Довженка у Києві сталося задимлення в одному з невиробничих приміщень. Інцидент обійшовся без постраждалих та матеріальних збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення кіностудії імені Олександра Довженка у Facebook.

За інформацією установи, задимлення виникло на тлі складної енергетичної ситуації в столиці.

Причиною стали вимушені відключення електроенергії та перепади напруги, спричинені ворожими атаками на інфраструктуру.

У результаті події ніхто не постраждав, а майно кіностудії залишилося неушкодженим.

Підрозділи ДСНС та фахівці ДТЕК оперативно прибули на місце та допомогли швидкій ліквідації наслідків інциденту.

Нагадаємо, в середу, 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ. Через ворожі обстріли у Києві та трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Крім того, під час нічного удару балістикою та дронами у Києві спалахнули пожежі у чотирьох районах. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

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