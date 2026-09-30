На кіностудії Довженка пояснили причину пожежі та показали наслідки

Ілюстративне фото: кіностудія Довженка повідомила про задимлення в одному з приміщень (Колаж РБК-Україна)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На території кіностудії імені Олександра Довженка у Києві сталося задимлення в одному з невиробничих приміщень. Інцидент обійшовся без постраждалих та матеріальних збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення кіностудії імені Олександра Довженка у Facebook.

За інформацією установи, задимлення виникло на тлі складної енергетичної ситуації в столиці. Причиною стали вимушені відключення електроенергії та перепади напруги, спричинені ворожими атаками на інфраструктуру. У результаті події ніхто не постраждав, а майно кіностудії залишилося неушкодженим. https://www.facebook.com/dovzhenkofilmstudios/videos/%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-/1038278675922626/ Підрозділи ДСНС та фахівці ДТЕК оперативно прибули на місце та допомогли швидкій ліквідації наслідків інциденту.