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На киностудии Довженко объяснили причину пожара и показали последствия

21:50 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
На киностудии Довженко объяснили причину пожара и показали последствия Иллюстративное фото: киностудия Довженко сообщила о задымлении в одном из помещений (Коллаж РБК-Украина)
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На территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве произошло задымление в одном из непроизводственных помещений. Инцидент обошелся без пострадавшего и материального ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение киностудии имени Александра Довженко в Facebook.

По информации учреждения, задымление возникло на фоне сложной энергетической ситуации в столице.

Причиной стали вынужденные отключения электроэнергии и перепады напряжения, вызванные враждебными атаками на инфраструктуру.

В результате происшествия никто не пострадал, а имущество киностудии осталось невредимым.

Подразделения ГСЧС и специалисты ДТЭК оперативно прибыли на место и помогли быстрой ликвидации последствий инцидента.

Напомним, в среду, 30 сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии имени Александра Довженко вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ. Из - за вражеских обстрелов в Киеве и трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Кроме того, во время ночного удара баллистикой и дронами в Киеве вспыхнули пожары в четырех районах. В результате атаки погибли две женщины.

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