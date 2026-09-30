На киностудии Довженко объяснили причину пожара и показали последствия

Иллюстративное фото: киностудия Довженко сообщила о задымлении в одном из помещений (Коллаж РБК-Украина)

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На территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве произошло задымление в одном из непроизводственных помещений. Инцидент обошелся без пострадавшего и материального ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение киностудии имени Александра Довженко в Facebook.

По информации учреждения, задымление возникло на фоне сложной энергетической ситуации в столице. Причиной стали вынужденные отключения электроэнергии и перепады напряжения, вызванные враждебными атаками на инфраструктуру. В результате происшествия никто не пострадал, а имущество киностудии осталось невредимым. https://www.facebook.com/dovzhenkofilmstudios/videos/%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-/1038278675922626/ Подразделения ГСЧС и специалисты ДТЭК оперативно прибыли на место и помогли быстрой ликвидации последствий инцидента.