Кінець підводних гігантів: США виводять з експлуатації найпотужніші ракетоносці Ohio

На зміну «тихим убивцям», що здатні нести понад півтори сотні «Томагавків», приходить нове покоління підводних човнів.

Керована ракетна субмарина (SSGN) класу Ohio — це одна з найбільш руйнівних бойових платформ в арсеналі Пентагону. Завдяки своїм велетенським розмірам вона здатна нести неймовірний боєзапас: 154 ракети Tomahawk.

Ці човни стали вирішальним фактором у багатьох військових кампаніях, зокрема під час війни в Перській затоці та операції в Лівії у 2011 році. Здатність завдавати масованих точних ударів по штабах, бункерах та скупченнях військ, перебуваючи в повній безпеці під водою, робила їх ключовим інструментом «першого удару».

Рекордна автономність: 700 днів у морі

Однією з унікальних характеристик класу Ohio є їхня витривалість. Ці субмарини можуть виконувати безперервні місії тривалістю майже два роки.

Приклад: Субмарина USS Florida за 700 днів бойового чергування подолала майже 70 000 миль. Це критично важливо для Тихоокеанського регіону, де величезні морські простори вимагають тривалого перебування сил у морі без заходження в порти.

Чому легенди йдуть на спочинок

Попри свою ефективність, субмарини класу Ohio експлуатуються набагато довше, ніж передбачалося спочатку. ВМС США офіційно планують вивести їх з експлуатації в період з 2026 по 2028 рік.

Заміною для ветеранів стануть підводні човни класу Virginia (Block V). Вони отримають спеціальну додаткову секцію, яка дозволить перевозити на 28 «Томагавків» більше, ніж попередні версії. Хоча загальна вогнева потужність одного такого човна становитиме 40 ракет (що менше за 154 у Ohio), вони будуть більш технологічними та маневреними.

«Розумна» зброя майбутнього

Основним інструментом нових субмарин залишаться ракети Tomahawk Block IV. Ці боєприпаси — не просто снаряди, а повноцінні розвідувальні апарати:

Вони оснащені каналом передачі даних для коригування цілі під час польоту.

Здатні проводити дорозвідку та спостереження прямо в повітрі.

Знищують інфраструктуру ворога, не наражаючи екіпаж субмарини на ризик.

Чому це важливо:

Списання субмарин Ohio означає тимчасову втрату величезної сукупної вогневої потужності. Однак США прискорюють темпи будівництва нових човнів, щоб якомога швидше заповнити цей пробіл у стратегічному стримуванні.