ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Економіка РФ входить у стагнацію. У листопаді ВВП країни зріс всього на 0,1%, - ЦПД

П'ятниця 02 січня 2026 03:56
UA EN RU
Економіка РФ входить у стагнацію. У листопаді ВВП країни зріс всього на 0,1%, - ЦПД Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська економіка фактично зупинилася через війну Кремля проти України. Під кінець 2025 року було зафіксовано найнижчий зріст ВВП з 2023 року, що свідчить про вхід економіки в стагнацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"За даними Мінекономрозвитку РФ, у листопаді 2025 року ВВП Росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію", - сказано у публікації.

Зокрема, промислове виробництво РФ вперше за 9 місяців пішло в мінусові показники (-0,7%). У ЦПД наголосили, що йдеться не про сезонні коливання, оскільки промисловість була основою "воєнного зростання", яка формально утримувала економічні показники у 2023-2024 роках.

Причому там додали, що навіть лояльні до Кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії вже у поточному, 2026 році.

"Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах - бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, - вичерпала себе", - йдеться у повідомленні.

Резюмуючи у ЦПД підкреслили, що ця ситуація є прямим наслідком війни та "управлінської неадекватності Кремля". І чим більше Москва затягує, тим гірші будуть наслідки.

"Влада РФ свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка РФ заходить у глухий кут. І чим довше Кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Падіння виробництва та економіки РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому в ЦПД також писали, що органи статистики РФ офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні у листопады 2025 році.

Зокрема, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - понад 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Також The Washington Post нещодавно писало, що РФ стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і в 2026 році ситуація може значно погіршитися.

Детальніше про те, що не так з економікою РФ і хто її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем