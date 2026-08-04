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Рекорд Falcon 9: SpaceX запустила секретний супутник для розвідки США

14:16 04.08.2026 Вт
2 хв
Орбітальне угруповання розширюється
aimg Ольга Завада
Рекорд Falcon 9: SpaceX запустила секретний супутник для розвідки США SpaceX успішно виконала місію NROL-95 (фото: Pexels)
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SpaceX вивела на орбіту секретний шпигунський супутник NROL-95 для Національного управління військово-космічної розвідки США за допомогою ступеня ракети Falcon 9.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на DefPost.

Для першого ступеня Falcon 9 цей політ став рекордним - сьомим за рахунком.

Раніше цей елемент використовували для виведення супутника KF-01, наукового апарату IMAP для дослідження сонячного вітру, секретного навантаження NROL-77, навігаційного супутника GPS III-9, вантажної місії CRS-34 до МКС та однієї партії Starlink.

Після відокремлення ступінь успішно повернувся на Землю та здійснив посадку на майданчику Landing Zone 2 на мисі Канаверал.

Перехід до нової архітектури розвідки

Місія NROL-95 стала вже четвертим запуском NRO у 2026 році після січневої NROL-105, травневої NROL-172 та червневої NROL-179. Така інтенсивність пов'язана з реалізацією концепції роззосередженої архітектури.

Суть зміни підходу полягає у:

  • Відмові від будівництва поодиноких, надзвичайно дорогих та гігантських супутників, втрата яких створювала прогалини у розвідці;
  • Розгортанні великої кількості менших і дешевших апаратів, розподілених по багатьох орбітальних площинах;
  • Забезпеченні безперервної роботи системи навіть у разі виходу з ладу окремих супутників;
  • Частішому спостереженні за об'єктами на Землі;
  • Оперативнішій передачі даних військовим.
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Масштаби угруповання та секретність

NRO розпочало розгортання нової системи у травні 2024 року з запуску NROL-146. Станом на квітень 2025 року супутникова мережа вже перевищувала 150 апаратів.

Орбітальне угруповання підтримує функції відстеження рухомих наземних цілей та забезпечує цілевказання для розвідувального співтовариства і Міністерства оборони США.

Детальні характеристики, точна кількість супутників та параметри орбіти NROL-95 традиційно залишаються повністю засекреченими.

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