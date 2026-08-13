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Маск хоче навчати Grok на думках працівників SpaceX: що відомо

12:13 13.08.2026 Чт
2 хв
Мільярдер оголосив про масштабне оновлення, яке торкнеться кожного співробітника компанії
aimg Ольга Завада
Маск хоче навчати Grok на думках працівників SpaceX: що відомо ШІ Grok вдосконалять за допомогою даних працівників SpaceX (фото: Nathan Howard/Reuters)
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Ілон Маск на внутрішній корпоративній зустрічі з підлеглими заявив, що SpaceX планує використовувати робочі дані своїх працівників для навчання Grok.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Business Insider.

"Батьки для ШІ"

Маск заявив, що компанія готується тренувати ШІ Grok на сукупності всієї інформації SpaceX, включаючи внесок кожного працівника.

Мільярдер зазначив, що співробітники фактично стануть батьками для ШІ, а система успадкує їхні думки, ідеї та переконання.

Очільник SpaceX переконаний, що це допоможе наділити майбутні моделі бажаними цінностями, адже він вважає своїх робітників "колективом одних із найкращих людей на Землі".

Навчання охопить усю інформаційну базу компанії. З усім тим, точний перелік типів даних і механізми захисту приватності наразі не розголошуються.

Збір корпоративних кейсів

Зазначається, що такий крок зумовлений тим, що розробники ШІ майже вичерпали дані з вільним доступом в інтернеті.

Тепер технологічні гіганти шукають нові джерела, серед яких інформація від робітників, дані з датчиків та виробничих ліній. Ціль - навчити алгоритми виконувати завдання у реальному світі.

Схожу ініціативу у квітні запустила компанія Meta, збираючи дані про натискання клавіш і рухи мишею працівників. Проте цей проєкт довелося призупинити у червні через жорстку критику та витік приватних розмов і даних про продуктивність на всю компанію.

Читайте більше: Grok навчився працювати за людину: ШІ сам керує віртуальним ПК

Розвиток Grok Bot та плани SpaceX

SpaceX намагається наздогнати конкурентів у технологічній гонці, оскільки модель Grok наразі відстає від розробок OpenAI та Anthropic за показниками ключових тестів.

Для підсилення своїх позицій компанія за 60 мільярдів доларів купує стартап Cursor, а також поглинула xAI перед виходом на біржу.

Окрім цього, SpaceX запустила інструмент Grok Bot - ШІ-агента, розробленого для автономного виконання завдань на комп'ютері.

Маск закликав усіх працівників "використовувати новий ШІ та допомагати його покращувати".

Мільярдер зазначив, що домінування у сфері ШІ дасть більше прибутків, а також повторив обіцянку, що "кожен співробітник SpaceX у майбутньому зможе відправитися у відпустку на Місяць або Марс".

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