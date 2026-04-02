Кінець епохи 2 Мбіт/с: у Мінцифри готують новий стандарт швидкості інтернету

10:14 02.04.2026 Чт
2 хв
Новий стандарт швидкості інтернету враховуватиме воєнні реалії
aimg Костянтин Широкун aimg Дмитро Левицький
Фото: у Мінцифри готують новий стандарт швидкості інтернету (Getty Images)

Найближчим часом в Україні з'явиться новий стандарт швидкості інтернету, який враховуватиме реалії бойових дій.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю РБК-Україна.

"Раніше українці стикалися з парадоксом: у рекламі провайдери обіцяли "космічну" швидкість, але юридично цей показник ніяк не регулювався. Якщо інтернет був повільним, держава не мала інструментів, щоб захистити споживача. Закон 4670-IX нарешті виправив це - тепер швидкість інтернету офіційно закріплена як критерій якості послуги", - зазначив Прибитько.

За його словами, зараз Мінцифри розробляє наказ, який зафіксує конкретні цифри швидкості, обов'язкові для всіх операторів. Наразі застарілі норми для мобільного інтернету встановлюють лише 2 Мбіт/с.

"Але ми спираємося на реальність: за даними Ookla на початок 2026 року, медіанна швидкість в Україні вже становить понад 43 Мбіт/с. Наша мета – встановити такий стандарт, який би стимулював операторів покращувати мережі, а не просто відповідав застарілим нормам", - додав глава Мінцифри.

При цьому, Україна враховує і реалії війни – мережі пошкоджені, тому показники якості зростатимуть поступово до 2030 року.

Стежити за тим, щоб оператори чесно виконували ці вимоги, буде НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій). Вони мають необхідне обладнання, щоб незалежно вимірювати якість зв'язку та реагувати на скарги користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в українських поїздах пасажири можуть скористатися бездротовим інтернетом, проте умови доступу залежать від типу рухомого складу та маршруту. Безоплатний Wi-Fi доступний лише в поїздах "Інтерсіті".

Більше по темі:
МінцифраІнтернетМобільний трафік