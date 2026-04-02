Конец эпохи 2 Мбит/с: в Минцифры готовят новый стандарт скорости интернета

"Раньше украинцы сталкивались с парадоксом: в рекламе провайдеры обещали "космическую" скорость, но юридически этот показатель никак не регулировался. Если интернет был медленным, государство не имело инструментов, чтобы защитить потребителя. Закон 4670-IX наконец исправил это - теперь скорость интернета официально закреплена как критерий качества услуги", - отметил Прибитько.

По его словам, сейчас Минцифры разрабатывает приказ, который зафиксирует конкретные цифры скорости, обязательные для всех операторов. Сейчас устаревшие нормы для мобильного интернета устанавливают лишь 2 Мбит/с.

"Но мы опираемся на реальность: по данным Ookla на начало 2026 года, медианная скорость в Украине уже составляет более 43 Мбит/с. Наша цель - установить такой стандарт, который бы стимулировал операторов улучшать сети, а не просто соответствовал устаревшим нормам", - добавил глава Минцифры.

При этом, Украина учитывает и реалии войны - сети повреждены, поэтому показатели качества будут расти постепенно до 2030 года.

Следить за тем, чтобы операторы честно выполняли эти требования, будет НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций). Они имеют необходимое оборудование, чтобы независимо измерять качество связи и реагировать на жалобы пользователей.