Кінець блекаутів у квітні? Експерт розповів, коли українці отримають "тимчасову передишку"

Попри вкрай важку зиму та вичерпані запаси обладнання, енергосистема України готується до сезонного полегшення. Навесні графіки відключень можуть стати максимально м'якими або зникнути зовсім.
Відповідну заяву в інтервю РБК-Україна зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Читайте також: "Володарі світла". Кому належить енергетика України і яка частка у держави
Головне:
Фото: Олександр Харченко про графіки відключення світла (інфографіка РБК-Україна)
За словами Харченка, навіть попри останні обстріли, енергосистема демонструє стійкість. Якщо нових масштабних атак не буде, ситуація почне поступово стабілізуватися вже наступного тижня. Найбільші сподівання експерт покладає на середину весни.
"Ми можемо і в квітні піти з графіків до травня і червня", - зазначає Харченко.
Полегшення у квітні зміниться новим дефіцитом вже у липні та серпні. Експерт виділяє дві ключові причини:
Відповідаючи на питання, скільки ще зим українцям доведеться жити в режимі економії, Харченко дає стриманий прогноз. Повне відновлення системи - це питання не місяців, а років.
Зокрема, у Києві обмежень навряд чи вдасться уникнути за умови низьких температур (мінус 5 градусів і нижче). Наразі найбільш проблемними регіонами, крім столиці, залишаються Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та Харків.