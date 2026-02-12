Конец блэкаутов в апреле? Эксперт рассказал, когда украинцы получат "временную передышку"

Несмотря на крайне тяжелую зиму и исчерпанные запасы оборудования, энергосистема Украины готовится к сезонному облегчению. Весной графики отключений могут стать максимально мягкими или исчезнуть совсем.
Соответствующее заявление в интервью РБК-Украина сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Читайте также: "Владельцы света". Кому принадлежит энергетика Украины и какая доля у государства
Главное:
Фото: Александр Харченко о графиках отключения света (инфографика РБК-Украина)
По словам Харченко, даже несмотря на последние обстрелы, энергосистема демонстрирует устойчивость. Если новых масштабных атак не будет, ситуация начнет постепенно стабилизироваться уже на следующей неделе. Наибольшие надежды эксперт возлагает на середину весны.
"Мы можем и в апреле уйти с графиков до мая и июня", - отмечает Харченко.
Облегчение в апреле сменится новым дефицитом уже в июле и августе. Эксперт выделяет две ключевые причины:
Отвечая на вопрос, сколько еще зим украинцам придется жить в режиме экономии, Харченко дает сдержанный прогноз. Полное восстановление системы - это вопрос не месяцев, а лет.
В частности, в Киеве ограничений вряд ли удастся избежать при низких температурах (минус 5 градусов и ниже). Сейчас наиболее проблемными регионами, кроме столицы, остаются Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков.