Не "Кинджали" і "Калібри". Експерт назвав найнебезпечнішу зброю РФ під час атак по Україні

Найбільшу загрозу для України зараз становлять російські "Іскандери" і "Шахеди". У Росії велика кількість такого озброєння.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Він зазначив, що у випадку з "Кинджалами" можливості Росії обмежені. Також у агресора великі проблеми з носіями для таких ракет.
"Тему з крилатими ракетами, я відношу їх до меншого ступеня небезпеки. Ось "Іскандери" і "Шахеди" в таких кількостях, коли в нашої ППО немає потужності, щоб їх знищувати, це так", - підкреслив Криволап.
Нагадаємо, в ніч на 9 червня російські окупанти атакували Україну ракетами і безпілотниками. Загалом у небі над Україною зафіксували 499 повітряних цілей.
Зокрема, сьогодні був "антирекорд" по дронах - РФ запустила 479 одиниць.
Також ворог використав для атаки чотири гіперзвукові ракети "Кинджал".
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