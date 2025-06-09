Не "Кинжалы" и "Калибры". Эксперт назвал самое опасное оружие РФ во время атак по Украине

Самую большую угрозу для Украины сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды". У России большое количество такого вооружения.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.
Он отметил, что в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы по носителям для таких ракет.
"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот "Искандеры" и "Шахеды" в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул Криволап.
Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Всего в небе над Украиной зафиксировали 499 воздушных целей.
В частности, сегодня был "антирекорд" по дронам - РФ запустила 479 единиц.
Также враг использовал для атаки четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал".
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