"Кинджал", балістика та "Шахеди": як ППО відбила чергову атаку Росії

В ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні три "Кинджали", чотири балістичні ракети та п'ять зенітних. Також окупанти атакували 138 дронами, з яких близько 80 - це "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, з 19:00 2 листопада противник випустив:
У силах ППО уточнили, що близько 80 із запущених дронів становили "шахеди".
Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, за попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" і 115 ворожих дронів типу Shahed, Гербера та інших. Ураження зафіксовано на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що повітряна тривога ще діє, в небі залишаються кілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.
Також загарбники завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені.