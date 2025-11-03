UA

У Дніпрі та Запорізькій області пролунали вибухи: в чому причина

Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цим регіонам балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро", канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова і Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:04.

Водночас про вибухи у Запорізькій області написав Федоров. Після цього він уточнив, що у Запорізькому районі пролунали чотири вибухи. Наслідки встановлюють.

Перед цими вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики і фіксацію швидкісної цілі в напрямку "Дніпра/Запоріжжя". Згодом військові закликали мешканців Дніпра бути в укриттях.

Наразі відомо, що додалась також загроза балістики з північно-східного напрямку. Після цього Повітряні сили зафіксували швидкісні цілі курсом на Сумську область.

Де огосили тривогу

Станом на 04:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кропивницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Вибухи в Дніпрі та Запоріжжі

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують як Дніпро, так і Запоріжжя, використовуючи для ударів безпілотники, ракети та авіабомби.

Так сталося в ніч на 30 жовтня. У напрямку обох міст летіли балістичні ракети. Після атаки в Запоріжжі було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, причому частково він був зруйнований.

Запорізька область Дніпро Війна в Україні