У Дніпрі та Запорізькій області пролунали вибухи: в чому причина

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:04.

Водночас про вибухи у Запорізькій області написав Федоров. Після цього він уточнив, що у Запорізькому районі пролунали чотири вибухи. Наслідки встановлюють.

Перед цими вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики і фіксацію швидкісної цілі в напрямку "Дніпра/Запоріжжя". Згодом військові закликали мешканців Дніпра бути в укриттях.

Наразі відомо, що додалась також загроза балістики з північно-східного напрямку. Після цього Повітряні сили зафіксували швидкісні цілі курсом на Сумську область.

Де огосили тривогу

Станом на 04:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кропивницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.