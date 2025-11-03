RU

"Кинжал", баллистика и "Шахеды": как ПВО отразила очередную атаку России

Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину ракетами и дронами (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 3 ноября Россия запустила по Украине три "Кинжала", четыре баллистические ракеты и пять зенитных. Также оккупанты атаковали 138 дронами, из которых около 80 - это "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 2 ноября противник выпустил:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области,
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма,
  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
  • а также 138 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

В силах ПВО уточнили, что около 80 из запущенных дронов составляли "шахеды".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и других. Поражения зафиксированы на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что воздушная тревога еще действует, в небе остаются несколько вражеских БпЛА.

 

Атака на Украину 3 ноября

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Также захватчики нанесли ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области. Из-за комбинированной атаки есть погибшие и раненые.

