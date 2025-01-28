Якими можуть бути підстави для звільнення з військової служби: пояснення юриста

Звільнення з військової служби під час воєнного стану в Україні можливе за наявності певних підстав. Йдеться, наприклад, про деякі сімейні обставини.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.
За словами експерта, останні зміни в законодавстві щодо звільнення військовослужбовців під час воєнного стану відображають баланс між:
"Врахування цих обставин під час дії воєнного стану сприяє соціальній підтримці військових і забезпеченню їхніх прав у складних життєвих ситуаціях", - додала Тернова.
Причиною звільнення можуть стати, наприклад, особливі сімейні обставини.
"Якщо казати про звільнення за сімейними обставинами, наразі вони є однаковими для контрактників та мобілізованих", - уточнила юрист.
Вона повідомила, що під час воєнного стану в Україні передбачена можливість звільнення військовослужбовців за наявності таких підстав:
"Звичайно кожна підстава для звільнення має свої уточнення та умови, тож для детального вивчення підстав потрібно звертатись до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", - наголосила Тернова.
Вона зазначила також, що під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть бути звільнені за кількома підставами, що враховують вік, стан здоров'я, завершення строку служби, або ж інші обставини.
Серед основних із них вона згадала такі:
Крім того, людину можуть звільнити через завершення строку служби - у разі закінчення строку контракту, укладеного в період воєнного стану.
Останньою підставою, про яку згадала юрист, є набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.
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