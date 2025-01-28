Какими могут быть основания для увольнения с военной службы: объяснение юриста

Увольнение с военной службы во время военного положения в Украине возможно при наличии определенных оснований. Речь идет, например, о некоторых семейных обстоятельствах.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.
По словам эксперта, последние изменения в законодательстве относительно увольнения военнослужащих во время военного положения отражают баланс между:
"Учет этих обстоятельств во время действия военного положения способствует социальной поддержке военных и обеспечению их прав в сложных жизненных ситуациях", - добавила Тернова.
Причиной увольнения могут стать, например, особые семейные обстоятельства.
"Если говорить об увольнении по семейным обстоятельствам, сейчас они одинаковы для контрактников и мобилизованных", - уточнила юрист.
Она сообщила, что во время военного положения в Украине предусмотрена возможность увольнения военнослужащих при наличии таких оснований:
"Конечно каждое основание для увольнения имеет свои уточнения и условия, поэтому для детального изучения оснований нужно обращаться к закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", - подчеркнула Тернова.
Она отметила также, что во время действия военного положения военнослужащие могут быть уволены по нескольким основаниям, учитывающим возраст, состояние здоровья, завершение срока службы, или же другие обстоятельства.
Среди основных из них она упомянула следующие:
Кроме того, человека могут уволить из-за завершения срока службы - в случае окончания срока контракта, заключенного в период военного положения.
Последним основанием, о котором упомянула юрист, является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.
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