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З якими країнами веде Україна перемовини щодо безпекових угод: відповідь ОП

Фото: Владислав Власюк, радник голови Офісу президента (facebook.com/UkrainianBarAssociation)
Автор: Сергій Пишкін

Україна пропрацьовує аналогічні документи з іншими країнами, як нещодавня угода з Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Владислава Власюка в ефірі телемарафону.

Як відзначив Власюк, метою України є вступ до НАТО. Аналогічні документи розробляються з: 

  • США; 
  • Німеччиною; 
  • Італією;
  • Францією; 
  • Канадою; 
  • Польщею. 

"З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн - надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори", - пояснив Власюк. 

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

У п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

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