З якими хворобами не можуть мобілізувати під час війни: повний перелік

В Україні деяких громадян можуть визначити як непридатних до військової служби у випадку, якщо у них є певні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства оборони України про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Згідно з інформацією в наказі, мобілізувати під час воєнного стану не можуть людей, у яких виявили:

ВЛК для обмежено придатних

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, який стосується обмежено придатних чоловіків. Усі військовозобов'язані, хто отримав такий статус, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.

При цьому в Україні залишається лише два статуси - "придатний" або "непридатний".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.