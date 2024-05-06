С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список

В Минобороны утвердили список болезней, согласно которому лицо могут признать пригодным или непригодным к службе. Среди классификаций, в частности, ВИЧ, туберкулез и гепатит.

О том, с какими инфекционными болезнями точно не мобилизуют, а в каких случаях мужчина признается временно непригодным - расписало РБК-Украина , ссылаясь на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.

В документе говорится о всех формах хронических вирусных гепатитов В15-В19.

В случае если лицо больно сифилисом, гонококковой инфекцией, урогенитальным хламидиозом, урогенитальным трихомониазом, урогенитальным микоплазмозом, оно признается временно непригодным . Нуждается в лечении.

Под этим понятием речь идет об инфекционных болезнях, передающихся половым путем А50-А79 (сифилис, гонококковая инфекция, болезни, вызванные хламидиями, трихомонадами и микоплазмами).

Статья Расписания болезней включает туберкулез органов дыхания, подтвержденный или не подтвержденный бактериологически и гистологически А15-А16; туберкулез нервной системы А17; туберкулез других органов А18; милиарный туберкулез А19.

Сюда относятся кишечные инфекционные заболевания А00-А09; бактериальные зоонозы А20-А28; другие бактериальные заболевания А30-А49; спирохетозы А68-А69; орнитоз А70; риккетсиозы А75-А79; вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы А80-А89; вирусные геморрагические лихорадки А90-А99, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых В00-В09; другие вирусные болезни В25-В34; протозойные болезни, гельминтозы, инфекции В50-В89; носительство возбудителя инфекционной болезни Z22; коронавирусная болезнь U07.1-U07.2.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно подходящий" и остается только "пригодный" и "непригодный".

Ранее мы писали, что в Минобороны утвердили новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к службе и упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными. С полным списком болезней с которыми освобождают от мобилизации - можно ознакомиться здесь.

Также мы писали, что с 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этой даты все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные.

Детальнее о том, какие правила работают уже сейчас и что изменится с новым законом, РБК-Украина писало в отдельном материале.

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