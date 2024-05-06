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С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список

Понедельник 06 мая 2024 19:00
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С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список Фото: в армию могут забрать мужчин, болевших туберкулезом, но вылечившихся (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны утвердили список болезней, согласно которому лицо могут признать пригодным или непригодным к службе. Среди классификаций, в частности, ВИЧ, туберкулез и гепатит.

О том, с какими инфекционными болезнями точно не мобилизуют, а в каких случаях мужчина признается временно непригодным - расписало РБК-Украина, ссылаясь на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.

Кишечные инфекционные болезни, вирусные инфекции

Сюда относятся кишечные инфекционные заболевания А00-А09; бактериальные зоонозы А20-А28; другие бактериальные заболевания А30-А49; спирохетозы А68-А69; орнитоз А70; риккетсиозы А75-А79; вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы А80-А89; вирусные геморрагические лихорадки А90-А99, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых В00-В09; другие вирусные болезни В25-В34; протозойные болезни, гельминтозы, инфекции В50-В89; носительство возбудителя инфекционной болезни Z22; коронавирусная болезнь U07.1-U07.2.

Условия:

  • Пункт "А". Если указанные болезни и их последствия, которые не поддаются или трудно поддаются лечению, такое лицо признается непригодным к военной службе с исключением из военного учета
  • Пункт "Б" - другие указанные болезни и их последствия, носительство возбудителя инфекционной болезни. Такие лица временно непригодны. Нуждаются в лечении.

Туберкулез

Статья Расписания болезней включает туберкулез органов дыхания, подтвержденный или не подтвержденный бактериологически и гистологически А15-А16; туберкулез нервной системы А17; туберкулез других органов А18; милиарный туберкулез А19.

Условия:

  • Пункт "А". Активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации - лицо непригодное к военной службе с исключением из военного учета.
  • Пункт "Б". Активный туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани; внелегочный туберкулез в период основного курса лечения. Такие лица непригодны к военной службе с пересмотром через 6 месяцев.
  • Пункт "В". Клинически излеченный туберкулез. Лицо признается пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
  • Пункт "Г". Имеющие остаточные изменения после излеченного туберкулеза различных локализаций, пригодны к службе.

Инфекционные болезни, передающиеся половым путем

Под этим понятием речь идет об инфекционных болезнях, передающихся половым путем А50-А79 (сифилис, гонококковая инфекция, болезни, вызванные хламидиями, трихомонадами и микоплазмами).

Условие:

В случае если лицо больно сифилисом, гонококковой инфекцией, урогенитальным хламидиозом, урогенитальным трихомониазом, урогенитальным микоплазмозом, оно признается временно непригодным. Нуждается в лечении.

Гепатит

В документе говорится о всех формах хронических вирусных гепатитов В15-В19.

Условия:

  • Пункт "А". Тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем. Такие лица непригодны для военной службы с исключением из военного учета.
  • Пункт "Б". Хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций. Лицо признается пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
  • Пункт "В". Больные хроническими вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций или без нарушения функции - пригодны к службе.

ВИЧ

Речь идет о болезни, обусловленной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) В20-В24, бессимптомное носительство ВИЧ Z21.

Условия:

  • Пункт "А". Болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией. Такое лицо непригодно к военной службе с исключением из военного учета
  • Пункт "Б". Болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией. Такие лица признаются пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
  • Пункт "В". Болезнь, обусловленная ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией. Лицо пригодно к службе.

Грибковые инфекции кожи и т.п.

Шестая статья Расписания болезней касается таких заболеваний: микозы и дерматофитии В35-В49.

Условия:

  • Пункт "А". Больные кандидозом, кокцидоидозом, бластомикозом, паракокцидоидомикозом, споротрихозом, хромомикозом и феомикотическим абсцессом, аспергилезом, криптококкозом, зигомикозом, мицетомой, дерматофитией, онихомикозом являются временно непригодными. Нуждаются в лечении
  • Пункт "Б". Состояния после перенесенных острых, обострение хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения. Лицо временно непригодно. Нуждается в лечении, отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно подходящий" и остается только "пригодный" и "непригодный".

Ранее мы писали, что в Минобороны утвердили новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к службе и упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными. С полным списком болезней с которыми освобождают от мобилизации - можно ознакомиться здесь.

Также мы писали, что с 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этой даты все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные.

Детальнее о том, какие правила работают уже сейчас и что изменится с новым законом, РБК-Украина писало в отдельном материале.

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