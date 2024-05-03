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З якими хворобами шкіри не можуть мобілізувати: повний список

Фото: Міноборони опублікувало список хвороб шкір з якими не визнають придатними (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оприлюднено список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства оборони України.

Відповідно до наказу Міноборони, до хворіб шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться: 

  • дифузний нейродерміт  з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили: 

  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектима;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітіріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Мобілізація в Україні 

26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Вже 11 квітня документ було підтримано Радою в рамках другого читання. Депутати прийняли законопроєкт без норми про демобілізацію.

Вже 16 березня документ отримав підпис від президента Володимира Зеленського й набуде чинності вже 18 травня. 

Усе подробиці про те, що зміниться згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі.

Також детальніше про те, з якими хворобами військовозобов'язані визнаватимуться придатними, можна ознайомитись за посиланням

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