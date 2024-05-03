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С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: полный список

Фото: Минобороны опубликовало список болезней кожи с которыми не признают пригодными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки, которые являются основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Министерства обороны Украины.

В соответствии с приказом Минобороны, к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся: 

  • диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обыкновенная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

В частности непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали: 

  • фурункул;
  • фурункулез;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • импетиго;
  • эктима;
  • острая экзема;
  • дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • многоформная эритема;
  • парапсориаз.

Мобилизация в Украине

26 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду обновленный законопроект по мобилизации. Уже 11 апреля документ был поддержан Радой в рамках второго чтения. Депутаты приняли законопроект без нормы о демобилизации.

Уже 16 марта документ получил подпись от президента Владимира Зеленского и вступит в силу уже 18 мая.

Все подробности о том, что изменится согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале.

Также подробнее о том, с какими болезнями военнообязанные будут признаваться пригодными, можно ознакомиться по ссылке.

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