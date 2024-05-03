С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: полный список

В соответствии с приказом Минобороны, к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

В частности непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:

фурункул;

фурункулез;

карбункул;

флегмона;

абсцесс;

импетиго;

эктима;

острая экзема;

дерматиты;

питириаз розовый;

многоформная эритема;

парапсориаз.

Мобилизация в Украине

26 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду обновленный законопроект по мобилизации. Уже 11 апреля документ был поддержан Радой в рамках второго чтения. Депутаты приняли законопроект без нормы о демобилизации.

Уже 16 марта документ получил подпись от президента Владимира Зеленского и вступит в силу уже 18 мая.

Все подробности о том, что изменится согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале.

Также подробнее о том, с какими болезнями военнообязанные будут признаваться пригодными, можно ознакомиться по ссылке.