З якими хворобами не можуть мобілізувати: повний перелік

З якими хворобами не беруть в армію

Військовозобов'язані громадяни мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб та визначила, чи дозволяє їхній стан здоров'я нести службу в армії.

"Кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей", - вказано у згаданому наказі.

Медична комісія, керуючись чинним законодавством та результатами огляду військовозобов'язаного, визначає його ступінь придатності до служби. Є чотири оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних, які впливають на його мобілізацію:

придатний до служби;

непридатний з виключенням із військового обліку (цей статус надають при важких хворобах, що прогресують та не піддаються лікуванню);

тимчасово непридатний (після курсу лікування військовозобов'язаний має повторно пройти ВЛК);

придатний до служби в обмежених умовах (тоді людину призивають на службу у військові частини забезпечення, навчальні центри, підрозділи зв’язку тощо).

Наголосимо, що часто ключовим моментом при рішенні щодо мобілізації є саме ступінь важкості хвороби, її форма, а не наявність самого діагнозу. У багатьох випадках ВЛК має право ухвалити рішення в індивідуальному порядку.

Туберкульоз і вірусні гепатити

Хворого виключають з військового обліку, якщо у нього активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини, а також якщо є активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Але якщо активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; та позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, або ж людина вважається "клінічно вилікованою", то її можуть визнати обмежено придатною у воєнний час.

Вірусні гепатити В15-В19 усіх хронічних форм при важкому перебігу дають право на виключення з військового обліку, але якщо порушення функцій помірної форми або порушень нема - людину визнають обмежено придатною або придатною.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини при четвертій стадії звільняє від мобілізації. А от при І-ІІІ стадіях та безсимптомному носійству ВІЛ - військовозобов'язаного визначають обмежено придатним у воєнний час.

Онкологія

За наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування людину знімають з обліку. Але при станах після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; раку нижньої губи, раку шкіри - придатність визначається індивідуально.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (С81-С96) і т.п - якщо це прогресуюча форма зі значними змінами у крові, тоді людину знімають з військового обліку, в інших випадках - придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій звільняють від мобілізації тільки, якщо є значні порушення функцій, а якщо вони помірні чи незначні - придатність до служби визначається індивідуально.

Хвороби крові і кровотворних органів

Якщо внаслідок прогресуючих форм хвороб крові і кровотворних органів (анемії, геморагічних станів тощо) відбулися порушення, то людину не призвуть в армію. В інших випадках - придатність та обмежена придатність визначається у кожному конкретному випадку.

Хвороби щитоподібної залози

На мобілізацію також впливають усі хвороби щитоподібної залози, у тому числі цукровий діабет та інші порушень регуляції глюкози, порушення інших ендокринних залоз, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз).

Якщо хвороба призвела до порушення функцій - людину знімають з обліку. Якщо порушення помірні або незначні - то придатність визначається індивідуально, якщо порушень нема - людина придатна до військової служби.

Розлади психіки та поведінки

При різко виражених стійких симптомах розладу психіки людину знімають з обліку, при помірно виражених - визнають обмежено придатною у воєнний час, при легких короткотривалих легкі короткотривалих проявах - придатність визначається індивідуально.

Також людину можуть звільнити від мобілізації, якщо у неї спостерігають стійкі розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, кокаїну, опіоїдів тощо), якщо симптоми поодинокі - людину можуть визнати придатною до служби.

З обліку знімають при шизофренії, шизотипових та маячних розладах, а також при важкій формі розумової відсталості.

Хвороби нервової системи

З обліку знімають хворих, які мають значні порушення внаслідок запальних хвороб центральної нервової системи (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес). При помірних порушеннях - придатність визначається індивідуально, без явних порушень - людину визнають придатною.

Також мобілізації не підлягають люди з дегенеративними хворобами, церебральному паралічі, паралітичному синдромі, хворобі Паркінсона, розсіяному склерозі, усіх видах дистоній, дитячому церебральному паралічі, якщо ці хвороби прогресуючі і призвели до порушення функцій. При помірних порушеннях і незначних - стан придатності визначається на розсуд лікарів.

Епілепсія із частими нападами звільняє зі служби, а от при рідкісних нападах придатність визначається індивідуально.

Хвороби ока та придаткового апарату

Якщо є зниження зору, а також явно виражені ознаки хвороб склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки, хвороби скловидного тіла та очного яблука, невриту зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів - то людину знімають з обліку. Якщо прояви на одному оці, або хвороба не прогресує, то можуть визнати придатною.

При відшаруванні та розриві сітківки на обох очам людину виключають з обліку, якщо на одному оці - то визнають обмежено придатною.

При далекозайденій глаукомі на обох очах і подальших стадіях на обох очах - люди непридатні до служби, на початкових стадіях хвороби їх можуть мобілізувати.

Також з обліку знімають при стійкому паралічу рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії, а ще - короткозорості або далекозорості будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр. Мобілізації не підлягають і люди, у яких гострота зору одного ока нижче 0,1.

Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота, а також двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції; глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге; двобічна прогресуюча тяжка приглухуватість - дають право на звільнення від військової служби.

Хвороби системи кровообігу

Люди із серцевою недостатністю II-Б-III стадії (хронічна ішемічна хвороба серця, атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії тощо) не підлягають мобілізації, а із серцевою недостатністю II-А стадії можуть бути обмежено придатними під час дії воєнного стану.

Від мобілізації звільняються люди з гіпертонічною хворобою III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней, а також зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби визнають людей із діагнозом: стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання; тяжкою формою спастичної дисфонії.

Якщо у людини важка форма хронічної хвороби легень (гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, хронічні пневмоніти тощо), то її звільнять від мобілізації. При легкому перебігу вона може служити.

Також на службу не можуть призвати людину з тяжкою персистуючою бронхіальною астмою.

У багатьох випадках придатність до служби лікарі можуть визначати в індивідуальному порядку (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Хвороби органів травлення

Щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій дають право на звільнення від мобілізації. А також, якщо у людини тяжка форма хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хвороби апендикса тощо. При легких формах звільнення не надається.

Людину не заберуть в армію при тяжких формах виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, які призвели до значних порушень.

Якщо у військовозобов'язаного алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз, хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози і ці хвороби значно порушили функції організму, то його не мобілізують.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Важка форма атопічного дерматиту та поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, а також універсальний псоріаз звільнять від обов'язку служби в армії. Важкий перебіг вітиліго також може стати підставою для звільнення від мобілізації.

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Хворі на артрит, васкуліт, ревматоїдний бурсит, артроз, остеопатію та ряд подібних недуг, які мають значні порушення функцій організму, не можуть бути мобілізовані.

Також на службу не можуть призвати людей, у яких є деформації пальців кисті та стопи, які порушують їхні функції. До цього списку також входять особи з ампутаціями кінцівок.

Якщо у людини кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків у важкій формі і в наслідок хвороби порушились функції організму, то її не заберуть в армію.

Хвороби сечостатевої системи

Від служби звільняють хворих з нирковою недостатністю (ХХН IV-V стадії), але якщо порушення функцій помірні, то вони підлягають мобілізації. Аналогічна ситуація з сечокам’яною хворобою, циститом, аденомою і хворобою сечового міхура.

При важких формах хвороб жіночих статевих органів, що призвели до значних порушень в організмі, військовозобов'язаних звільняють від мобілізації.

Вроджені аномалії та травми

Мобілізації не підлягають люди з вродженими вадами розвитку нервової системи і кровообігу, вродженими вадами розвитку ока, вуха, обличчя та шиї, якщо ці хвороби призвели до явних порушень в організмі.

Також від служби звільняються люди після важких травм і переломів черепа, хребта та інших кісток.

Важливо врахувати, що непридатним до військової служби можуть визнати людей на підставі й інших діагнозів, якщо ті призвели до непоправних наслідків для організму. Також тимчасовому звільненню від мобілізації підлягають люди з інфекційними хворобами (у тому числі й венеричними), а також особи після хірургічних втручань.