С какими болезнями не могут мобилизовать: полный перечень

С какими болезнями не берут в армию

Военнообязанные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы та определила, позволяет ли их состояние здоровья нести службу в армии.

"Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям - и врачами других специальностей", - указано в упомянутом приказе.

Медицинская комиссия, руководствуясь действующим законодательством и результатами осмотра военнообязанного, определяет его степень пригодности к службе. Есть четыре оценки состояния здоровья военнообязанных, которые влияют на его мобилизацию:

годен к службе;

непригоден с исключением с военного учета (этот статус предоставляют при тяжелых болезнях, которые прогрессируют и не поддаются лечению);

временно непригоден (после курса лечения военнообязанный должен повторно пройти ВВК);

годен к службе в ограниченных условиях (тогда человека призывают на службу в военные части обеспечения, учебные центры, подразделения связи и т.д.).

Подчеркнем, что часто ключевым моментом при решении о мобилизации является именно степень тяжести болезни, ее форма, а не наличие самого диагноза. Во многих случаях ВВК имеет право принять решение в индивидуальном порядке.

Туберкулез и вирусные гепатиты

Больного исключают с военного учета, если у него активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани, а также если есть активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Но если активный туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани; и внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, или же человек считается "клинически излеченным", то его могут признать ограниченно годным в военное время.

Вирусные гепатиты В15-В19 всех хронических форм при тяжелом течении дают право на исключение из военного учета, но если нарушение функций умеренной формы или нарушений нет - человека признают ограниченно годным или годным.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека при четвертой стадии освобождает от мобилизации. А вот при I-III стадиях и бессимптомном носительстве ВИЧ - военнообязанного определяют ограниченно годным в военное время.

Онкология

При наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения человека снимают с учета. Но при состояниях после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рака нижней губы, рака кожи - годность определяется индивидуально.

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96) и т.п - если это прогрессирующая форма со значительными изменениями в крови, тогда человека снимают с военного учета, в других случаях - годность к военной службе или ограниченная годность определяется индивидуально.

Доброкачественные новообразования всех локализаций освобождают от мобилизации только, если есть значительные нарушения функций, а если они умеренные или незначительные - годность определяют в каждом конкретном случеи.

Болезни крови и кроветворных органов

Если в результате прогрессирующих форм болезней крови и кроветворных органов (анемии, геморрагических состояний и т.д.) произошли нарушения функций, то человека не призовут в армию. В других случаях - пригодность и ограниченная пригодность определяется в каждом конкретном случаи.

Болезни щитовидной железы

На мобилизацию также влияют все болезни щитовидной железы, в том числе сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы, нарушения других эндокринных желез, недостаточное и избыточное питание, нарушения обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).

Если болезнь привела к нарушению функций - человека снимают с учета. Если нарушения умеренные или незначительные - то пригодность определяется индивидуально, если нарушений нет - человек пригоден к военной службе.

Расстройства психики и поведения

При резко выраженных стойких симптомах расстройства психики человека снимают с учета, при умеренно выраженных - признают ограниченно годным в военное время, при легких кратковременных легких кратковременных проявлениях - пригодность определяется индивидуально.

Также человека могут освободить от мобилизации, если у него наблюдаются стойкие расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, кокаина, опиоидов и т.д.), если симптомы единичные - человека могут признать годным к службе.

С учета снимают при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах, а также при тяжелой форме умственной отсталости.

Болезни нервной системы

С учета снимают больных, которые имеют значительные нарушения вследствие воспалительных болезней центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс). При умеренных нарушениях - пригодность определяется индивидуально, без явных нарушений - человека признают годным.

Также мобилизации не подлежат люди с дегенеративными болезнями, церебральном параличе, паралитическом синдроме, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, всех видах дистоний, детском церебральном параличе, если эти болезни прогрессирующие и привели к нарушению функций. При умеренных нарушениях и незначительных - состояние годности определяется на усмотрение врачей.

Эпилепсия с частыми приступами освобождает от службы, а вот при редких приступах пригодность определяется индивидуально.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Если есть снижение зрения, а также явно выраженные признаки болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки, болезни стекловидного тела и глазного яблока, неврита зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей - то человека снимают с учета. Если проявления на одном глазу, или болезнь не прогрессирует, то могут признать годным.

При отслойке и разрыве сетчатки на обоих глазам человека исключают из учета, если на одном глазу - то признают ограниченно годным.

При далекозашедшей глаукоме на обоих глазах и последующих стадиях на обоих глазах - люди непригодны к службе, на начальных стадиях болезни их могут мобилизовать.

Также с учета снимают при стойком параличе двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, а еще - близорукости или дальнозоркости любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр. Мобилизации не подлежат и люди, у которых острота зрения одного глаза ниже 0,1.

Стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота, а также двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции; глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе; двусторонняя прогрессирующая тяжелая тугоухость - дают право на освобождение от военной службы.

Болезни системы кровообращения

Люди с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии и т.д.) не подлежат мобилизации, а с сердечной недостаточностью II-А стадии могут быть ограниченно пригодными во время действия военного положения.

От мобилизации освобождаются люди с гипертонической болезнью III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней, а также со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе признают людей с диагнозом: стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелой формой спастической дисфонии.

Если у человека тяжелая форма хронической болезни легких (гнойные и некротические болезни, болезни плевры, хронические пневмониты и т.д.), то его освободят от мобилизации. При легком течении он может служить.

Также на службу не могут призвать человека с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Во многих случаях пригодность к службе врачи могут определять в индивидуальном порядке (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Болезни органов пищеварения

Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций дают право на освобождение от мобилизации. А также, если у человека тяжелая форма болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезни аппендикса и тому подобное. При легких формах освобождение не дают.

Человека не заберут в армию при тяжелых формах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которые привели к значительным нарушениям.

Если у военнообязанного есть алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и эти болезни значительно нарушили функции организма, то его не мобилизуют.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Тяжелая форма атопического дерматита и распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, а также универсальный псориаз освобождают от обязанности службы в армии. Тяжелое течение витилиго также может стать основанием для освобождения от мобилизации.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Больные артритом, васкулитом, ревматоидным бурситом, артрозом, остеопатией и рядом подобных недугов, которые имеют значительные нарушения функций организма, не могут быть мобилизованы.

Также на службу не могут призвать людей, у которых есть деформации пальцев кисти и стопы, которые нарушают их функции. В этот список также входят лица с ампутациями конечностей.

Если у человека кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков в тяжелой форме и в результате болезни нарушились функции организма, то его не заберут в армию.

Болезни мочеполовой системы

От службы освобождают больных с почечной недостаточностью (ХБП IV-V стадии), но если нарушения функций умеренные, то они подлежат мобилизации. Аналогичная ситуация с мочекаменной болезнью, циститом, аденомой и болезнью мочевого пузыря.

При тяжелых формах болезней женских половых органов, приведших к значительным нарушениям в организме, военнообязанных освобождают от мобилизации.

Врожденные аномалии и травмы

Мобилизации не подлежат люди с врожденными пороками развития нервной системы и кровообращения, врожденными пороками развития глаза, уха, лица и шеи, если эти болезни привели к явным нарушениям в организме.

Также от службы освобождаются люди после тяжелых травм и переломов черепа, позвоночника и других костей.

Важно учесть, что непригодным к военной службе могут признать людей на основании и других диагнозов, если те привели к непоправимым последствиям для организма.

Также временному освобождению от мобилизации подлежат люди с инфекционными болезнями (в том числе и венерическими), а также лица после хирургических вмешательств.