Чи має право на відстрочку чоловік, у дружини якого є інвалідність: роз'яснення ТЦК

Наявність у дружини військовозобов’язаного чоловіка групи інвалідності є підставою для відстрочки від мобілізації. Однак, для цього необхідно надати до військкомату відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначають в ТЦК, пункт 11 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що військовозобов'язані чоловіки, які мають дружину з інвалідністю I чи II групи, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Для отримання відстрочки потрібно подати заяву на ім'я голови комісії з надання відстрочок разом з підтверджуючими документами - свідоцтвом про шлюб та документом, в якому зазначено групу та причину інвалідності.

Крім того, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю ІІІ групи у деяких випадках також можуть отримати відстрочку. Це стосується випадків, якщо ІІІ група інвалідності встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи ноги, одного з парних органів.

Або якщо жінка з інвалідністю страждає від онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. У такому разі до заяви додається також документ, що підтверджує наявність захворювання.

Важливо розуміти, що відстрочка через догляд в період воєнного стану не дає військовозобов'язаному автоматично право виїздити за межі України.

Оскільки для перетину кордону необхідно мати документи, що підтверджують обставини, через які виникла необхідність догляду за кордоном (наприклад, якщо особа знаходиться за межами України), а також дозвіл від відповідних органів. Втім, кожен випадок розглядається індивідуально.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством в Україні визначено низку категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, їх види діляться на такі: за станом здоров’я, за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років). Також її можна отримати у зв’язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).