С какими болезнями не могут мобилизовать во время войны: полный список

В Украине некоторых граждан могут определить как непригодных к военной службе в случае, если у них есть определенные болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Согласно информации в приказе, мобилизовать во время военного положения не могут людей, у которых обнаружили:

ВВК для ограниченно пригодных

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся ограниченно подходящих мужчин. Все военнообязанные, получившие такой статус, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев.

При этом в Украине остается только два статуса - "пригодный" или "непригодный".

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