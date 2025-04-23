Якими будуть результати виборів у разі участі Залужного: прогноз соціолога

Як зазначив Паніотто, КМІС не вважає за потрібне оприлюднювати дані електоральних рейтингів в умовах, коли виборів в осяжній перспективі не може бути. "Це призводить тільки до пожвавлення політичної боротьби і сприяє ворогу", - вважає він.

Паніотто нагадав, що українці проти виборів не тільки під час війни, а й під час тимчасового перемир'я, якого хоче домогтися президент США Дональд Трамп.

За його словами, на відміну від довіри чи підтримки, електоральний рейтинг залежить від списку, тобто від того, хто братиме участь у виборах.

"У тих дослідженнях, з якими я знайомий, дійсно до другого туру виходять Зеленський і Залужний, і в ньому перемагає Залужний. Але чи братиме він участь у виборах? І чи братиме участь Зеленський?" - сказав гендиректор КМІС.

Передвиборча боротьба

Паніотто заявив, що під час виборів починається активна політична боротьба, пошук компроматів.

"Наприклад, "чому Залужний під час війни захищав дисертацію у дуже сумнівного Ківалова? У нього що, було багато часу писати дисертацію?" тощо. Невідомо, як це вплине на його рейтинг. Невідомо, хто ще з військових буде в списку, які будуть "відщипувати" рейтинг Залужного", - розповів він.

На його думку, зрештою все залежатиме від того, як закінчиться війна, це матиме вирішальний вплив на рейтинг Зеленського та його наміри балотуватися.

"Якщо Залужний не братиме участі у виборах, шанси Зеленського різко зростають, зараз у нього немає інших суперників. Серед "старих" політиків найімовірніше брати участь будуть Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, але їхні шанси вкрай низькі, скоріше це будуть "нові обличчя", - констатував Паніотто.