Какими будут результаты выборов в случае участия Залужного: прогноз социолога

Як отметил Паниотто, КМИС не считает нужным обнародовать данные электоральных рейтингов в условиях, когда выборов в обозримой перспективе не может быть. "Это приводит только к оживлению политической борьбы и способствует врагу", - считает он.

Паниотто напомнил, что украинцы против выборов не только во время войны, но и во время временного перемирия, которого хочет добиться президент США Дональд Трамп.

По его словам, в отличие от доверия или поддержки, электоральный рейтинг зависит от списка, то есть от того, кто будет участвовать в выборах.

"В тех исследованиях, с которыми я знаком, действительно во второй тур выходят Зеленский и Залужный, и в нем побеждает Залужный. Но будет ли он участвовать в выборах? И будет ли участвовать Зеленский?" - сказал гендиректор КМИС.

Предвыборная борьба

Паниотто заявил, что во время выборов начинается активная политическая борьба, поиск компроматов.

"Например, "почему Залужный во время войны защищал диссертацию у очень сомнительного Кивалова? У него что, было много времени писать диссертацию?" И тому подобное. Неизвестно, как это повлияет на его рейтинг. Неизвестно, кто еще из военных будет в списке, которые будут "отщипывать" рейтинг Залужного", - рассказал он.

По его мнению, в конце концов все будет зависеть от того, как закончится война, это будет иметь решающее влияние на рейтинг Зеленского и его намерения баллотироваться.

"Если Залужный не будет участвовать в выборах, шансы Зеленского резко возрастают, сейчас у него нет других соперников. Среди "старых" политиков вероятнее всего участвовать будут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, но их шансы крайне низкие, скорее это будут "новые лица", - констатировал Паниотто.