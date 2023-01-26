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Кім заявив про загрозу удару балістичними ракетами по Миколаївській області

Ілюстративне фото: Кім заявив про загрозу удару балістичною ракетою по Миколаївській області (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

Росіяни сьогодні, 26 січня, увечері можуть завдати удару балістичними ракетами по Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Балістика", - написав він.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому глава ОВА не розкрив більш докладних деталей.

Оновлено 20:45

У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 січня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну.

В результаті атаки країни-агресора загинули щонайменше 11 людей.

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