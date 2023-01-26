Ким заявил об угрозе удара баллистическими ракетами по Николаевской области

Россияне сегодня, 26 января, вечером могут нанести удар баллистическими ракетами по Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Баллистика", - написал он.
При этом глава ОВА не раскрыл более подробных деталей.
Обновлено 20:45
В Николаевской области объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним, ранее стало известно, что 26 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину.
В результате атаки страны-агрессора погибли по меньшей мере 11 человек.
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