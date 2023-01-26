Кім заявив про загрозу удару балістичними ракетами по Миколаївській області
Ілюстративне фото: Кім заявив про загрозу удару балістичною ракетою по Миколаївській області (twitter.com)
Росіяни сьогодні, 26 січня, увечері можуть завдати удару балістичними ракетами по Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Балістика", - написав він.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
При цьому глава ОВА не розкрив більш докладних деталей.
Оновлено 20:45
У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 січня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну.
В результаті атаки країни-агресора загинули щонайменше 11 людей.
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