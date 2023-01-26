Кім заявив про загрозу удару балістичними ракетами по Миколаївській області

Ілюстративне фото: Кім заявив про загрозу удару балістичною ракетою по Миколаївській області (twitter.com)

Росіяни сьогодні, 26 січня, увечері можуть завдати удару балістичними ракетами по Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.