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Ким заявил об угрозе удара баллистическими ракетами по Николаевской области

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Четверг 26 января 2023 20:22
Ким заявил об угрозе удара баллистическими ракетами по Николаевской области Иллюстративное фото: Ким заявил об угрозе удара баллистической ракетой по Николаевской области (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Россияне сегодня, 26 января, вечером могут нанести удар баллистическими ракетами по Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Баллистика", - написал он.

Ким заявил об угрозе удара баллистическими ракетами по Николаевской областиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом глава ОВА не раскрыл более подробных деталей.

Обновлено 20:45

В Николаевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что 26 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину.

В результате атаки страны-агрессора погибли по меньшей мере 11 человек.

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