Ким заявил об угрозе удара баллистическими ракетами по Николаевской области

Иллюстративное фото: Ким заявил об угрозе удара баллистической ракетой по Николаевской области (twitter.com)

Россияне сегодня, 26 января, вечером могут нанести удар баллистическими ракетами по Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.