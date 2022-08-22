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Ким об угрозе наступления на Николаев: военные не видят перспективы продвижения врага

Новина українською →
Николаев, Понедельник 22 августа 2022 11:20
Ким об угрозе наступления на Николаев: военные не видят перспективы продвижения врага Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные не видят перспективы продвижение российских оккупантов в сторону Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Касаемо мифов, что там все наступают, это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону николаева врагом. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", - заявил он.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Однако президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных жестоких атаках РФ.

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Николаев Виталий Ким Война России против Украины
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