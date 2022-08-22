Кім про загрозу наступу на Миколаїв: військові не бачать перспективи просування ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

"Стосовно міфів, що там усі наступають, це як на початку війни роздувається, щоб усі боялися військові не бачать перспективи швидкого просування у бік Миколаєва ворогом. Вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть", - заявив він.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

Однак президент України Володимир Зеленський попередив про можливі жорстокі атаки РФ.