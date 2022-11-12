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Кім розповів про ситуацію на звільнених територіях Миколаївської області

Фото: Кім розповів про ситуацію на звільнених територіях Миколаївської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі на звільнених територіях Миколаївської області відсутні вода, світло й зв'язок. Вже найближчим часом населені пункти повертатимуть до нормального життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Що стосується деокупованих територій, зокрема Снігурівки. Там немає води, світла, зв'язку толком. Там 48 населених пунктів, які були під окупацією. Ми завозимо гуманітарну допомогу туди повним ходом, зв'язок тільки на Starlink, важко працюється. Завтра спробуємо дефектувати по електриці, думаю встигнуть силовики стабілізаційні заходи, для того, щоб ми могли інженерів пускати на зв'язок, телебачення, тепло", - заявив Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що до деокупованих територій вже була направлена гуманітарна допомога. Найближчим часом населені пункти почнуть повертати до повноцінного життя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

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