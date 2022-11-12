Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области

На освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. Уже в ближайшее время населенные пункты будут возвращаться к нормальной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВО Виталия Кима.

"Что касается деоккупированных территорий, в частности Снигиревки. Там нет воды, света, связи толком. Там 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией. Мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом, связь только на Starlink, тяжело работается. Завтра попробуем дефектировать по электричеству, думаю успеют силовики стабилизационные меры, для того чтобы мы могли инженеров пускать на связь, телевидение, тепло", - заявил Ким.

Глава Николаевской ОВ добавил, что в деоккупированные территории уже была направлена гуманитарная помощь. В ближайшее время населенные пункты станут возвращать к полноценной жизни.