RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области

Фото: Ким рассказал о ситуации на освобожденных территориях Николаевской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. Уже в ближайшее время населенные пункты будут возвращаться к нормальной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВО Виталия Кима.

"Что касается деоккупированных территорий, в частности Снигиревки. Там нет воды, света, связи толком. Там 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией. Мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом, связь только на Starlink, тяжело работается. Завтра попробуем дефектировать по электричеству, думаю успеют силовики стабилизационные меры, для того чтобы мы могли инженеров пускать на связь, телевидение, тепло", - заявил Ким.

Глава Николаевской ОВ добавил, что в деоккупированные территории уже была направлена гуманитарная помощь. В ближайшее время населенные пункты станут возвращать к полноценной жизни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна в Украине