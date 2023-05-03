Ким рассказал о пожаре из-за попадания вражеского дрона в Куцурубской общине
В Николаевской области в результате попадания ночью, 3 мая, вражеского дрона-камикадзе на здание в населенном пункте Куцурубской общины возник пожар частного домовладения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.
Чиновник отметил, что подразделением ГУ ГСЧС Украины возгорание было оперативно ликвидировано. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.
"Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевской области, уничтожен Силами обороны", - рассказал Ким.
Также он проинформировал о ситуации с вражескими обстрелами по региону за минувшие сутки.
Так, вчера, 2 мая, днем и вечером, в 17:10 и 23:10, российские оккупанты наносили минометные и артиллерийские удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших.
В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь "прошли относительно спокойно".
Ранее сообщалось, что во время нынешней ночной атаки оккупантов дронами Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "Шахедов".
В частности, силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.
Также сообщалось, что ночью, 3 мая, войска РФ попали дроном-камикадзе в админздание в Днепре. Так, украинские защитники в регионе сбили 7 из 8 "Шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.