Кім розповів про наслідки нічного обстрілу Миколаєва
Ворог сьогодні вночі атакував Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.
Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.
10 жовтня російські війська двічі обстріляли Миколаїв. Постраждали дві людини.
Ввечері 9 жовтня російські окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок атаки сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.
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