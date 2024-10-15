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Кім розповів про наслідки нічного обстрілу Миколаєва

Вівторок 15 жовтня 2024 07:35
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Кім розповів про наслідки нічного обстрілу Миколаєва Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Ворог сьогодні вночі атакував Миколаїв, попередньо, ракетами типу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.

10 жовтня російські війська двічі обстріляли Миколаїв. Постраждали дві людини.

Ввечері 9 жовтня російські окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок атаки сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.

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